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Еще 73 новосибирца заболели за сутки коронавирусом

6 мая 2021, 11:55
На утро 6 мая в регионе зарегистрировано 41 552 случая covid-19.

Еще 73 новосибирца заболели за сутки коронавирусом. По данным оперативного штаба на утро 6 мая в регионе зарегистрировано 41 552 случая коронавируса, в том числе у 2 520 детей. 37 946 пациентов выздоровели (+49 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: две женщины в возрасте 71 и 83 лет и трое мужчин в возрасте 82, 66 и 46 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 777 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 158 пациентов, в том числе 8 детей. В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ – 4 пациента. Всего в Новосибирской области проведено 1 532 576 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 206 обращений.

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