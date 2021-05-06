Еще 73 новосибирца заболели за сутки коронавирусом

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 158 пациентов, в том числе 8 детей. В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ – 4 пациента. Всего в Новосибирской области проведено 1 532 576 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 206 обращений.