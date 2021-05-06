Мотоциклист погиб в ДТП с Suzuki в Советском районе Новосибирска

Как рассказали в ГАИ, в 11:20 девушка 1980 года рождения за рулем автомобиля Suzuki Swift ехала со стороны Бердского шоссе. Она съехала на обочину, чтобы развернуться. В момент разворота в автомобиль врезался мопедом марки "Торнадо" под управлением водителя 1959 года рождения.