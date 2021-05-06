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Мотоциклист погиб в ДТП с Suzuki в Советском районе Новосибирска

6 мая 2021, 14:24
Девушка на автомобиле решила развернуться, когда в нее врезался мотоцикл.

Сегодня, 6 мая, в Новосибирске при столкновении с легковым автомобилем погиб мотоциклист. Появились подробности аварии, которая произошла на улице Балтийской в Советском районе Новосибирска.

Как рассказали в ГАИ, в 11:20 девушка 1980 года рождения за рулем автомобиля Suzuki Swift ехала со стороны Бердского шоссе. Она съехала на обочину, чтобы развернуться. В момент разворота в автомобиль врезался мопедом марки "Торнадо" под управлением водителя 1959 года рождения.

Мотоциклист также ехал со стороны Бердского шоссе в направлении улицы Вахтангова. В результате ДТП он получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливая все обстоятельства происшествия.

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#Новости#Происшествия
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