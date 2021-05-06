Новосибирские госпитали провели антикоронавирусную акцию «Спасибо, ветераны!»

Накануне Дня Победы медики областного госпиталя №2 ветеранов войн и госпиталя ветеранов войн №3 провели вакцинацию от COVID-19 завершивших лечение пациентов гериатрического центра. Акцию назвали громко - «Спасибо, ветераны!».
Несколько десятков ветеранов войн, прошедших плановый курс лечения в госпитале №2, сделали в день выписки прививку. Как заявили в правительстве Новосибирской области, акция призвана сделать вакцинацию против коронавируса более доступной и комфортной для ветеранов.
- В течение трех дней, 29, 30 апреля и 5 мая, к нам приезжала мобильная бригада госпиталя №3 и делала прививки. Всего вакцинировано 30 человек старше 60 лет. Среди них есть труженики тыла, дети войны, ветераны боевых действий, – рассказала главный врач областного госпиталя №2 ветеранов войн Людмила Канунникова.
Пациентам вкололи первый компонент «Гам-КОВИД-Вак» и напомнили, что нужно принять и второй. Это можно сделать жителям районов области в ЦРБ по месту прописки, а жителям Новосибирска – в госпитале ветеранов войн №3.