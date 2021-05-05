«Вектор» начал испытания по трехкратному введению вакцины «ЭпиВакКороны»

Как рассказал завотделением зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков, в настоящее время проходят клинические испытания первой-второй фазы вакцины от коронавируса. Трехкратное введение препарата может увеличить продолжительность иммунитета. Таких результатов уже добились во время лабораторных испытаниях на приматах, морских свинках и хомяках.