«Вектор» начал испытания по трехкратному введению вакцины «ЭпиВакКороны»

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» испытывает трехкратную вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона».
Как рассказал завотделением зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков, в настоящее время проходят клинические испытания первой-второй фазы вакцины от коронавируса. Трехкратное введение препарата может увеличить продолжительность иммунитета. Таких результатов уже добились во время лабораторных испытаниях на приматах, морских свинках и хомяках.
Ученый уточнил, что состав вакцины от коронавируса остается прежний.
Напомним, ряд ученых ополчились против пептидной вакцины, заявляя о низкой выработке антител. Роспотребнадзор заверил об эффективности и безопасности «ЭпиВакКороны».