atas.info
ГлавноеВсе новости

«Вектор» начал испытания по трехкратному введению вакцины «ЭпиВакКороны»

5 мая 2021, 13:35
Испытания проходят на хомяках.

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» испытывает трехкратную вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона».

Как рассказал завотделением зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков, в настоящее время проходят клинические испытания первой-второй фазы вакцины от коронавируса. Трехкратное введение препарата может увеличить продолжительность иммунитета. Таких результатов уже добились во время лабораторных испытаниях на приматах, морских свинках и хомяках.

Ученый уточнил, что состав вакцины от коронавируса остается прежний.

Напомним, ряд ученых ополчились против пептидной вакцины, заявляя о низкой выработке антител. Роспотребнадзор заверил об эффективности и безопасности «ЭпиВакКороны».

Материалы по теме
В Центре Гамалеи усомнились в эффективности новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона»Россия и Индия начали переговоры о производстве новосибирской вакцины от коронавирусаДепутат Госдумы заступился за новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона»
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52