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В Новосибирске на Радоницу перекроют дороги у кладбищ

6 мая 2021, 19:33
Будут закрыты для машин Заельцовское, Гусинобродское, Клещихинское, Северное, Южное, Инское и Чемское кладбища.

У трёх кладбищ Новосибирска 10 и 11 мая будет ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

В эти дни православные верующие отмечают Радоницу. На этот праздник принято посещать захоронения родственников.

Новосибирцам рекомендуется в эти дни ездить на кладбище на общественном транспорте. По Дачному шоссе от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из СНТ «Удача» и по улице Хилокской между домами №5 и 10/1 смогут проехать лишь автобусы, троллейбусы и маршрутки. Аналогичные ограничения будут на улицу Малыгина — между домами №7 и 9/1.

Будут закрыты для машин Заельцовское, Гусинобродское, Клещихинское, Северное, Южное, Инское и Чемское кладбища. Сообщается, что погосты будут специально обработаны от клещей.

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