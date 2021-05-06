В Новосибирске на Радоницу перекроют дороги у кладбищ

Новосибирцам рекомендуется в эти дни ездить на кладбище на общественном транспорте. По Дачному шоссе от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из СНТ «Удача» и по улице Хилокской между домами №5 и 10/1 смогут проехать лишь автобусы, троллейбусы и маршрутки. Аналогичные ограничения будут на улицу Малыгина — между домами №7 и 9/1.