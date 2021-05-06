В Новосибирске на Радоницу перекроют дороги у кладбищ

У трёх кладбищ Новосибирска 10 и 11 мая будет ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
В эти дни православные верующие отмечают Радоницу. На этот праздник принято посещать захоронения родственников.
Новосибирцам рекомендуется в эти дни ездить на кладбище на общественном транспорте. По Дачному шоссе от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из СНТ «Удача» и по улице Хилокской между домами №5 и 10/1 смогут проехать лишь автобусы, троллейбусы и маршрутки. Аналогичные ограничения будут на улицу Малыгина — между домами №7 и 9/1.
Будут закрыты для машин Заельцовское, Гусинобродское, Клещихинское, Северное, Южное, Инское и Чемское кладбища. Сообщается, что погосты будут специально обработаны от клещей.