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В Новосибирске в День Победы 9 Мая похолодает

6 мая 2021, 17:27
В регион придет атмосферный фронт с севера.

Синоптики гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Новосибирске 9 Мая. В День Победы в городе похолодает из-за атмосферного фронта с севера.

А вот осадков в ближайшие дни синоптики не обещают. 7 мая ожидается ветер 5–10 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью составит +9... +11 градусов, днем будет колебаться в пределах +18... +20 градусов.

8 мая ночью столбик термометра опустится до +4... +6 градусов. Дневные показатели повторят температуру предыдущего дня.

9 Мая будет дуть юго-восточный ветер 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. Ночью температура составит +4... +6 градусов. Днем температура прогнозируется +16... +18 градусов. Все дни ожидается переменная облачность.

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