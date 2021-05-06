В Новосибирске в День Победы 9 Мая похолодает

Синоптики гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Новосибирске 9 Мая. В День Победы в городе похолодает из-за атмосферного фронта с севера.
А вот осадков в ближайшие дни синоптики не обещают. 7 мая ожидается ветер 5–10 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью составит +9... +11 градусов, днем будет колебаться в пределах +18... +20 градусов.
8 мая ночью столбик термометра опустится до +4... +6 градусов. Дневные показатели повторят температуру предыдущего дня.
9 Мая будет дуть юго-восточный ветер 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. Ночью температура составит +4... +6 градусов. Днем температура прогнозируется +16... +18 градусов. Все дни ожидается переменная облачность.