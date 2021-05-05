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В мэрии Новосибирска рассказали, как попасть на площадь Ленина 9 мая

5 мая 2021, 18:48
Зрителей будут пускать на площадь Ленина с улицы Советской через Первомайский сквер.

Празднование Дня Победы 9 мая в Новосибирске из-за пандемии коронавируса пройдет в особом режиме. Об этом сообщает мэрия мегаполиса. Особое внимание будет уделено соблюдению санитарных норм и масочного режима.

По этой причине санитарные нормы поделят на две зоны. Для ветеранов со стороны НОВАТа установят трибуны. А вот обычным зрителям выделят площадки у краеведческого музея и «Аркады».

9 мая в Театральный сквер закроют проход с 7.00 до 12.00. Также будут закрыты два перекрёстка на Красном проспекте.

Зрителей будут пускать на площадь Ленина с улицы Советской через Первомайский сквер. На пути посетителям придется преодолеть досмотр в контрольно-пропускном пункте.

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