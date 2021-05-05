В мэрии Новосибирска рассказали, как попасть на площадь Ленина 9 мая

Празднование Дня Победы 9 мая в Новосибирске из-за пандемии коронавируса пройдет в особом режиме. Об этом сообщает мэрия мегаполиса. Особое внимание будет уделено соблюдению санитарных норм и масочного режима.
По этой причине санитарные нормы поделят на две зоны. Для ветеранов со стороны НОВАТа установят трибуны. А вот обычным зрителям выделят площадки у краеведческого музея и «Аркады».
9 мая в Театральный сквер закроют проход с 7.00 до 12.00. Также будут закрыты два перекрёстка на Красном проспекте.
Зрителей будут пускать на площадь Ленина с улицы Советской через Первомайский сквер. На пути посетителям придется преодолеть досмотр в контрольно-пропускном пункте.