Врачи провели операцию на сердце перенесшему инфаркт новосибирцу

Патологию обнаружили во время планового осмотра, когда врач выявил нетипичный шум в работе сердца. После диагностики пациенту поставили диагноз «постинфарктный дефект межжелудочковой перегородки». Если патологию запустить, то может произойти разрыв перегородки.