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Врачи провели операцию на сердце перенесшему инфаркт новосибирцу

6 мая 2021, 14:53
Пациент проходит послеоперационную реабилитацию.

Врачи новосибирской клиники им. Мешалкина устранили опасное осложнение острого инфаркта миокарда у пациента.

Патологию обнаружили во время планового осмотра, когда врач выявил нетипичный шум в работе сердца. После диагностики пациенту поставили диагноз «постинфарктный дефект межжелудочковой перегородки». Если патологию запустить, то может произойти разрыв перегородки.

Также врачи обнаружили нарушение функции митрального клапана сердца. Было решено провести одну операцию, в ходе которой устранили обе патологии. Пациент хорошо перенес хирургическое вмешательство и проходит реабилитацию.

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