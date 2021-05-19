СК возбудил уголовное дело после пожара с тремя погибшими в Новосибирске

Posted 19 мая 2021, 03:16
Published 19 мая 2021, 03:16
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» возбудили после пожара с тремя погибшими в Новосибирске.
Следствие устанавливает их личности и возраст. Известно, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.
Напомним, что в доме на лице Фасадная около двух асов ночи 19 мая загорелась одна из квартир на втором этаже. Из дома эвакуировались 10 жильцов. Тела женщины и двух мужчин были найдены в горящей квартире во время тушения. Причину смерти погибших устанавливают судмедэксперты.