СК возбудил уголовное дело после пожара с тремя погибшими в Новосибирске

Напомним, что в доме на лице Фасадная около двух асов ночи 19 мая загорелась одна из квартир на втором этаже. Из дома эвакуировались 10 жильцов. Тела женщины и двух мужчин были найдены в горящей квартире во время тушения. Причину смерти погибших устанавливают судмедэксперты.