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Posted 11 июня 2021, 06:01

Published 11 июня 2021, 06:01

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Фигурантам дела экс-прокурора Новосибирска Ференца продлили арест

11 июня 2021, 06:01
Пять месяцев назад, в феврале, Авериной заменили меру пресечения, и из СИЗО ее отправили домой.

Центральный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя о продлении домашнего ареста сотруднице областной прокуратуры Александре Авериной и бывшему директору ООО «ЦУМ» Дмитрию Куклину.

Суд увеличил срок их ареста на два месяца. Таким образом 13 августа будет 8 месяцев и 21 день, как фигуранты дела прокурора Ференца были задержаны.

Напомним, что Аверина занимала пост руководителя по надзору за соблюдением федерального наказания в прокуратуре Новосибирской области. Ее подозревают в пособничестве.

По версии следствия, она якобы была связана с Ференцем, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Бывший прокурор города мог лоббировать интересы бизнесмена Олега Ярового. Помогали ему в этом Аверина и Денис Куклин.

#Происшествия
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