Фигурантам дела экс-прокурора Новосибирска Ференца продлили арест

Posted 11 июня 2021, 06:01
Published 11 июня 2021, 06:01
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Центральный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя о продлении домашнего ареста сотруднице областной прокуратуры Александре Авериной и бывшему директору ООО «ЦУМ» Дмитрию Куклину.
Суд увеличил срок их ареста на два месяца. Таким образом 13 августа будет 8 месяцев и 21 день, как фигуранты дела прокурора Ференца были задержаны.
Напомним, что Аверина занимала пост руководителя по надзору за соблюдением федерального наказания в прокуратуре Новосибирской области. Ее подозревают в пособничестве.
По версии следствия, она якобы была связана с Ференцем, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Бывший прокурор города мог лоббировать интересы бизнесмена Олега Ярового. Помогали ему в этом Аверина и Денис Куклин.