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Posted 19 июля 2021, 11:57

Published 19 июля 2021, 11:57

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

В Новосибирске мэрия продает две двухуровневые элитные квартиры

19 июля 2021, 11:57
Квартиры выставлены на продажу «в связи с невозможностью их использования в целях решения вопросов местного значения города Новосибирска».

Мэрия Новосибирска выставила на аукцион две принадлежащие городу элитные квартиры. Они располагаются в доме №55 по улице Зыряновской (площадь 164,5 кв.м.) и доме №44/2 по Кирова (площадь 158,4 кв.м). Объявления о продаже недвижимости опубликованы на муниципальном портале.

Желающие приобрести бывшее муниципальное жилье должны оставить свои заявки до 3 августа. Обе квартиры — двухуровневые. Квартира на Зыряновской расположена на 9-10 этажах. Апартаменты на Кирова занимают 3-4 этажи.

Начальная стоимость первого варианта — 13,67 млн рублей, каждый шаг аукциона будет оцениваться в 683,5 тысячи рублей. Во втором варианте стартовая стоимость заявлена как 14,3 млн рублей, шаг аукциона — 718,4 тысячи рублей.

Обе квартиры продаются без отделки. Как говорится в сопроводительных документах, квартиры выставлены на продажу «в связи с невозможностью их использования в целях решения вопросов местного значения города Новосибирска».

#Город
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