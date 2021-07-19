В Новосибирске мэрия продает две двухуровневые элитные квартиры

Posted 19 июля 2021, 11:57
Published 19 июля 2021, 11:57
Modified 25 декабря 2024, 15:36
Updated 25 декабря 2024, 15:36
Мэрия Новосибирска выставила на аукцион две принадлежащие городу элитные квартиры. Они располагаются в доме №55 по улице Зыряновской (площадь 164,5 кв.м.) и доме №44/2 по Кирова (площадь 158,4 кв.м). Объявления о продаже недвижимости опубликованы на муниципальном портале.
Желающие приобрести бывшее муниципальное жилье должны оставить свои заявки до 3 августа. Обе квартиры — двухуровневые. Квартира на Зыряновской расположена на 9-10 этажах. Апартаменты на Кирова занимают 3-4 этажи.
Начальная стоимость первого варианта — 13,67 млн рублей, каждый шаг аукциона будет оцениваться в 683,5 тысячи рублей. Во втором варианте стартовая стоимость заявлена как 14,3 млн рублей, шаг аукциона — 718,4 тысячи рублей.
Обе квартиры продаются без отделки. Как говорится в сопроводительных документах, квартиры выставлены на продажу «в связи с невозможностью их использования в целях решения вопросов местного значения города Новосибирска».