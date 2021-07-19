В Новосибирске мэрия продает две двухуровневые элитные квартиры

Мэрия Новосибирска выставила на аукцион две принадлежащие городу элитные квартиры. Они располагаются в доме №55 по улице Зыряновской (площадь 164,5 кв.м.) и доме №44/2 по Кирова (площадь 158,4 кв.м). Объявления о продаже недвижимости опубликованы на муниципальном портале.