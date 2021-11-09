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Posted 9 ноября 2021, 04:02

Published 9 ноября 2021, 04:02

Modified 16 сентября 2022, 21:30

Updated 16 сентября 2022, 21:30

Новосибирцы рассказали, что из-за реагентов зимой портится их обувь

9 ноября 2021, 04:02
Химикаты просто разъедают обувь.

Возмущенные сибиряки пожаловались, что из-за реагентов зимой у них портится обувь. Жители Новосибирска поделились, что тратят большие деньги на покупку обуви, а она держится только один сезон.

Зимой у большинства жителей мегаполиса обувь портится из-за посыпанных реагентов, которые борются с гололедом. Химикаты просто разъедают обувь.

Специалисты в обувной мастерской рассказали, что необходимо для сохранения обуви. Выяснилось, что нужно постоянно протирать обувь, после прогулки по улице. Также важно перед выходом из дома обработать обувь водоотталкивающим средством и тогда это продлит ее жизнь, пишет Сиб.фм.

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