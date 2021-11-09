Новосибирцы рассказали, что из-за реагентов зимой портится их обувь

Posted 9 ноября 2021, 04:02
Published 9 ноября 2021, 04:02
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
Возмущенные сибиряки пожаловались, что из-за реагентов зимой у них портится обувь. Жители Новосибирска поделились, что тратят большие деньги на покупку обуви, а она держится только один сезон.
Зимой у большинства жителей мегаполиса обувь портится из-за посыпанных реагентов, которые борются с гололедом. Химикаты просто разъедают обувь.
Специалисты в обувной мастерской рассказали, что необходимо для сохранения обуви. Выяснилось, что нужно постоянно протирать обувь, после прогулки по улице. Также важно перед выходом из дома обработать обувь водоотталкивающим средством и тогда это продлит ее жизнь, пишет Сиб.фм.