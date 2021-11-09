Новосибирцы рассказали, что из-за реагентов зимой портится их обувь

Специалисты в обувной мастерской рассказали, что необходимо для сохранения обуви. Выяснилось, что нужно постоянно протирать обувь, после прогулки по улице. Также важно перед выходом из дома обработать обувь водоотталкивающим средством и тогда это продлит ее жизнь, пишет Сиб.фм.