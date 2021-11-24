Мэр Новосибирска Локоть напомнил горожанам, что Новый год - семейный праздник

В свою очередь заместитель мэра Анна Терешкова рассказала, что главной новогодней площадкой в этом году по традиции станет Театральный сквер. Здесь установят городскую елку. Ее высота будет 22 метра. А у оперного театра опять зальют каток пикантной формы и установят часы обратного отсчёта к Молодёжному чемпионату мира по хоккею.