Мэр Новосибирска Локоть напомнил горожанам, что Новый год - семейный праздник

Posted 24 ноября 2021, 07:16
Published 24 ноября 2021, 07:16
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал организовать для горожан как можно больше мест для семейного отдыха в новогодние каникулы. Об этом градоначальник заявил на оргкомитете по подготовке к встрече 2022 года.
«Этот новый год – репетиция перед 2023 годом, когда Новосибирск станет новогодней столицей России. И сейчас мы отрабатываем технологии, подходы. Чтобы праздник состоялся, необходимо серьёзно к нему подготовиться», – приводит пресс-служба мэрии слова Анатолия Локтя. Градоначальник отметил, что работа уже началась.
Скоро откроются елочные базары, стартует новогоднее оформление города. В этом году областные власти из-за коронавируса запретили массовые празднования. Поэтому городская администрация в подготовке к празднику сделала акцент на семейные ценности.
Горожанам предлагается всей семьей провести праздники активно. Для них оборудуются катки и лыжные трассы.
В свою очередь заместитель мэра Анна Терешкова рассказала, что главной новогодней площадкой в этом году по традиции станет Театральный сквер. Здесь установят городскую елку. Ее высота будет 22 метра. А у оперного театра опять зальют каток пикантной формы и установят часы обратного отсчёта к Молодёжному чемпионату мира по хоккею.
К украшению площади приступят 26 ноября. Завершить оформление планируют к началу декабря. К празднику преобразятся десять городских парков.