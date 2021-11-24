Жителя Новосибирска судят за убийство молодой пары из ревности

По версии следствия, 33-летний мужчина и его возлюбленная пришли в гости к семейной паре. В ходе застолья хозяин заметил, что мужчина посматривает на его супругу и решил поговорить с ним по-мужски. В драку вмешалась гостья, которая пыталась защитить своего мужчину. В итоге обвиняемый зарезал сначала обидчика, а после и женщину. Обеим были нанесены смертельные раны в область головы и шеи.