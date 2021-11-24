Жителя Новосибирска судят за убийство молодой пары из ревности

Posted 24 ноября 2021, 06:42
Published 24 ноября 2021, 06:42
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Дело о двойном убийстве в Первомайском районе Новосибирска дошло до суда.
В августе на улице Одоевского, 1/7 во время застолья была убита молодая пара. В преступлении обвинили 32-летний мужчину, который якобы приревновал знакомого к жене и решил расправиться с ним и его девушкой.
По версии следствия, 33-летний мужчина и его возлюбленная пришли в гости к семейной паре. В ходе застолья хозяин заметил, что мужчина посматривает на его супругу и решил поговорить с ним по-мужски. В драку вмешалась гостья, которая пыталась защитить своего мужчину. В итоге обвиняемый зарезал сначала обидчика, а после и женщину. Обеим были нанесены смертельные раны в область головы и шеи.
После случившегося хозяйка квартиры выбежала на улицу и позвала на помощь. В это время убийца скрылся с места преступления, но его смогли оперативно задержать. За убийство пары ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.