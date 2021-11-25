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Posted 25 ноября 2021, 06:30

Published 25 ноября 2021, 06:30

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

В Новосибирске возле села Плотниково стоял кортеж из полицейских машин

25 ноября 2021, 06:30
Всего насчитывалось до 20 единиц техники.

Рядом с Плотниково и села Раздольное местные жители обнаружили кортеж из полицейских машин. Автомобили заметили утром, 25 ноября.

На месте были машины ППС, ДПС и автозаки. Они стояли длинной до Гусинобродского шоссе. Всего насчитывалось до 20 единиц техники.

Цель такого собрания – неизвестна. В ГУ МВД ответили, что об этом ничего не знают. Очевидцы события рассказывают, что это учения. Именно так им ответили при многочисленных проверках документов.

Жильцы сел предполагают, что это связано с митингами против строительства мусорного полигона. Сегодня протестное мероприятие тоже было. Проводился автопробег, чтобы защитить данное место, пишет НДН. инфо.

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