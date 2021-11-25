В Новосибирске возле села Плотниково стоял кортеж из полицейских машин

Posted 25 ноября 2021, 06:30
Published 25 ноября 2021, 06:30
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Рядом с Плотниково и села Раздольное местные жители обнаружили кортеж из полицейских машин. Автомобили заметили утром, 25 ноября.
На месте были машины ППС, ДПС и автозаки. Они стояли длинной до Гусинобродского шоссе. Всего насчитывалось до 20 единиц техники.
Цель такого собрания – неизвестна. В ГУ МВД ответили, что об этом ничего не знают. Очевидцы события рассказывают, что это учения. Именно так им ответили при многочисленных проверках документов.
Жильцы сел предполагают, что это связано с митингами против строительства мусорного полигона. Сегодня протестное мероприятие тоже было. Проводился автопробег, чтобы защитить данное место, пишет НДН. инфо.