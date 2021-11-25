В России начали вводить лимиты на использование QR-кодов в ТРЦ одним человеком

В России начали вводить систему лимитов на предъявление QR-кодов. Такую меру в Ханты-Мансийске, где она начала действовать, обосновывают безопасностью.
Если чей-то QR-код предъявляется слишком часто и число проверок превысит допустимое, то у проверяющего появится предупреждение. Об этом сообщает muksun.fm со ссылкой на региональный департамент информационных технологий.
Такое ограничение решили ввести для того, чтобы исключить возможность использования чужих QR-кодов людьми, которые не имеют сертификата о вакцинации. При этом в Нижегородской области, наоборот - начались послабления в применении QR-кодов.