atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Еще 17 человек умерли от коронавируса в Новосибирске

26 ноября 2021, 08:41
Фото: pixabay.com
Заболели еще 396 человек.

За последний сутки в Новосибирске от COVID-19 скончались 17 человек. Такие данные представил оперативный штаб на 26 ноября.

Скончались 6 мужчин и 11 женщин. Всего с начала пандемии умерли 3 736 заболевших коронавирусом.

За сутки заразились еще 396 человек. Общее количество заболевших составило 81 151 случай.

Всего поправились от коронавирусной инфекции – 57 014 пациентов. За прошедший день – 91 человек.

В больницах находятся 4 083 взрослых и до 43-х детей. В реанимации лежат 357 человек. К аппарату ИВЛ подключены 43 больных.

В медицинские учреждения обратились 6 711 человек. У всех них признаки ОРВИ.

Материалы по теме
Почти 400 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской областиНовосибирский оперштаб запутался в количестве детей, заболевших коронавирусомНазваны те, кому могут отказать в прививке от коронавируса
#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32