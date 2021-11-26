Еще 17 человек умерли от коронавируса в Новосибирске

За последний сутки в Новосибирске от COVID-19 скончались 17 человек. Такие данные представил оперативный штаб на 26 ноября.
Скончались 6 мужчин и 11 женщин. Всего с начала пандемии умерли 3 736 заболевших коронавирусом.
За сутки заразились еще 396 человек. Общее количество заболевших составило 81 151 случай.
Всего поправились от коронавирусной инфекции – 57 014 пациентов. За прошедший день – 91 человек.
В больницах находятся 4 083 взрослых и до 43-х детей. В реанимации лежат 357 человек. К аппарату ИВЛ подключены 43 больных.
В медицинские учреждения обратились 6 711 человек. У всех них признаки ОРВИ.