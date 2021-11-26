Где в Новосибирске на выходных будут убирать снег с дорог

В Новосибирске с момента начала зимы с городских дорог вывезли 144 700,4 кубометра снега. Только за 25 ноября, когда на улицах работали 337 единиц техники, а 87 человек чистили дороги вручную, убрали 7 103 кубометра снега. За тот же день на проезжую часть высыпали 79,4 тонны «Бионорда» и 577,9 тонны противогололедной смеси из отсева горных пород.
В мэрии Новосибирска представили график уборки улиц в предстоящие выходные дни. Водителей просят принять его во внимание, чтобы не оставлять автомобили в местах работы спецтехники. Но чиновники предупреждают, что график может претерпеть изменения из-за погодных условий, а погода в Новосибирске в ближайшие дни вряд ли обрадует горожан.
В ночь на 27 ноября снег будут убирать:
- в Дзержинском районе – на ул. Планетной;
- в Калининском районе – на ул. Богдана Хмельницкого,
- в Кировском районе – на ул. Прокопьевской, ул. Петухова, Бугринском мосту;
- в Ленинском районе – на ул. Станционной;
- в Октябрьском районе – на ул. Кирова, ул. Никитина;
- в Первомайском районе – на ул. Большевистской;
- в Советском районе – на Морском проспекте, ул. Шлюзовой, ул. Ильича;
- в Центральном округе – на ул. Максима Горького, ул. Октябрьской, Октябрьской магистрали, ул. Фабричной, ул. Нарымской.
Днем в субботу, 27 ноября, уборка запланирована:
- в Дзержинском районе – на проспекте Дзержинского;
- в Кировском районе – на ул. Сибиряков-Гвардейцев, Бугринском мосту;
- в Ленинском районе – на ул. Связистов;
- в Октябрьском районе – на ул. Кирова;
- в Первомайском районе – на ул. Героев Революции;
- в Калининском районе – на ул. Гребенщикова;
- в Советском районе – на проспекте Строителей, мосте через Шлюз, ул. Российской;
- в Центральном округе – на Красном проспекте, ул.Советской, ул. Жуковского.
В ночь на 28 ноября работы будут вестись:
- в Дзержинском районе – на ул. Волочаевской;
- в Калининском районе – на ул. Народной;
- в Кировском районе – на ул. Тюменской, Бугринском мосту;
- в Ленинском районе – на ул. Связистов;
- в Октябрьском районе – на ул. Кирова;
- в Первомайском районе – на ул. Героев Революции;
- в Советском районе – на ул. Шлюзовой, ул. Тружеников, ул. Кутателадзе;
- в Центральном округе – на ул. Мичурина, ул. Писарева, ул. Достоевского, ул. Советской, ул. Аэропорт.
В дневное время 28 ноября уборка и вывоз снега запланированы:
- в Дзержинском районе – на ул. Кошурникова;
- в Калининском районе – на ул. Гребенщикова;
- в Кировском районе – на ул. Оловозаводской, Бугринском мосту;
- в Ленинском районе – на ул. Пермской;
- в Октябрьском районе – на ул. Большевистской;
- в Советском районе – на проспектах Лаврентьева и Морском, ул. Тружеников, на мосту через Шлюз;
- в Первомайском районе – на ул. Первомайской;
- в Центральном округе – на ул. Ипподромской, Красном проспекте, ул. Ленина, на ул. Аэропорт.
В ночь 29 ноября дорожники появятся:
- в Калининском районе – на ул. Народной;
- в Кировском районе – на Бугринском мосту, ул. Комсомольской;
- в Ленинском районе – на ул. Пермской;
- в Октябрьском районе – на ул. Большевистской;
- в Первомайском районе – на Бердском шоссе;
- в Советском районе – на Бердском шоссе, ул. Тружеников, ул. Русской;
- в Центральном округе – на ул. Каменской, Красном проспекте, площади им. Ленина, Вокзальной магистрали, ул. Серебренниковской
Днем 29 ноября вывоз снега запланирован:
- в Калининском районе – на ул. Гребенщикова;
- в Кировском районе – на ул. Немировича-Данченко;
- в Ленинском районе – на ул. Титова;
- в Октябрьском районе – на Октябрьской магистрали;
- в Первомайском районе – на ул. Первомайской;
- в Советском районе – на ул. Сиреневой, ул. Ильича;
- в Центральном округе – на ул. Гоголя, ул. Нарымской, Красном проспекте, ул. Жуковского.