Где в Новосибирске на выходных будут убирать снег с дорог

В Новосибирске с момента начала зимы с городских дорог вывезли 144 700,4 кубометра снега. Только за 25 ноября, когда на улицах работали 337 единиц техники, а 87 человек чистили дороги вручную, убрали 7 103 кубометра снега. За тот же день на проезжую часть высыпали 79,4 тонны «Бионорда» и 577,9 тонны противогололедной смеси из отсева горных пород.