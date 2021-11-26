atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Где в Новосибирске на выходных будут убирать снег с дорог

26 ноября 2021, 14:45
Фото: pixabay.com
Водителей просят принять во внимание график уборки улиц, чтобы не парковать автомобили в местах работы спецтехники.

В Новосибирске с момента начала зимы с городских дорог вывезли 144 700,4 кубометра снега. Только за 25 ноября, когда на улицах работали 337 единиц техники, а 87 человек чистили дороги вручную, убрали 7 103 кубометра снега. За тот же день на проезжую часть высыпали 79,4 тонны «Бионорда» и 577,9 тонны противогололедной смеси из отсева горных пород.

В мэрии Новосибирска представили график уборки улиц в предстоящие выходные дни. Водителей просят принять его во внимание, чтобы не оставлять автомобили в местах работы спецтехники. Но чиновники предупреждают, что график может претерпеть изменения из-за погодных условий, а погода в Новосибирске в ближайшие дни вряд ли обрадует горожан.

В ночь на 27 ноября снег будут убирать:

- в Дзержинском районе – на ул. Планетной;

- в Калининском районе – на ул. Богдана Хмельницкого,

- в Кировском районе – на ул. Прокопьевской, ул. Петухова, Бугринском мосту;

- в Ленинском районе – на ул. Станционной;

- в Октябрьском районе – на ул. Кирова, ул. Никитина;

- в Первомайском районе – на ул. Большевистской;

- в Советском районе – на Морском проспекте, ул. Шлюзовой, ул. Ильича;

- в Центральном округе – на ул. Максима Горького, ул. Октябрьской, Октябрьской магистрали, ул. Фабричной, ул. Нарымской.

Днем в субботу, 27 ноября, уборка запланирована:

- в Дзержинском районе – на проспекте Дзержинского;

- в Кировском районе – на ул. Сибиряков-Гвардейцев, Бугринском мосту;

- в Ленинском районе – на ул. Связистов;

- в Октябрьском районе – на ул. Кирова;

- в Первомайском районе – на ул. Героев Революции;

- в Калининском районе – на ул. Гребенщикова;

- в Советском районе – на проспекте Строителей, мосте через Шлюз, ул. Российской;

- в Центральном округе – на Красном проспекте, ул.Советской, ул. Жуковского.

В ночь на 28 ноября работы будут вестись:

- в Дзержинском районе – на ул. Волочаевской;

- в Калининском районе – на ул. Народной;

- в Кировском районе – на ул. Тюменской, Бугринском мосту;

- в Ленинском районе – на ул. Связистов;

- в Октябрьском районе – на ул. Кирова;

- в Первомайском районе – на ул. Героев Революции;

- в Советском районе – на ул. Шлюзовой, ул. Тружеников, ул. Кутателадзе;

- в Центральном округе – на ул. Мичурина, ул. Писарева, ул. Достоевского, ул. Советской, ул. Аэропорт.

В дневное время 28 ноября уборка и вывоз снега запланированы:

- в Дзержинском районе – на ул. Кошурникова;

- в Калининском районе – на ул. Гребенщикова;

- в Кировском районе – на ул. Оловозаводской, Бугринском мосту;

- в Ленинском районе – на ул. Пермской;

- в Октябрьском районе – на ул. Большевистской;

- в Советском районе – на проспектах Лаврентьева и Морском, ул. Тружеников, на мосту через Шлюз;

- в Первомайском районе – на ул. Первомайской;

- в Центральном округе – на ул. Ипподромской, Красном проспекте, ул. Ленина, на ул. Аэропорт.

В ночь 29 ноября дорожники появятся:

- в Калининском районе – на ул. Народной;

- в Кировском районе – на Бугринском мосту, ул. Комсомольской;

- в Ленинском районе – на ул. Пермской;

- в Октябрьском районе – на ул. Большевистской;

- в Первомайском районе – на Бердском шоссе;

- в Советском районе – на Бердском шоссе, ул. Тружеников, ул. Русской;

- в Центральном округе – на ул. Каменской, Красном проспекте, площади им. Ленина, Вокзальной магистрали, ул. Серебренниковской

Днем 29 ноября вывоз снега запланирован:

- в Калининском районе – на ул. Гребенщикова;

- в Кировском районе – на ул. Немировича-Данченко;

- в Ленинском районе – на ул. Титова;

- в Октябрьском районе – на Октябрьской магистрали;

- в Первомайском районе – на ул. Первомайской;

- в Советском районе – на ул. Сиреневой, ул. Ильича;

- в Центральном округе – на ул. Гоголя, ул. Нарымской, Красном проспекте, ул. Жуковского.

Материалы по теме
Какие улицы очистят от снега в Новосибирске в ночь на 24 ноябряЖители Новосибирска искупались в снегу по примеру вице-мэра Терешковой Где в Новосибирске станут чистить дороги от снега в пятницу
#Новости#Политика
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32