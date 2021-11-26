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На рынке Новосибирска пройдет рейд против нарушителей коронавирусных ограничений

26 ноября 2021, 15:30
Фото: pixabay.com
У работников проверят наличие сертификатов о вакцинации, антисептиков в местах продаж и масок на лицах.

В Новосибирской области продолжаются рейды против нарушителей коронавирусных ограничений. Чиновники и сотрудники Роспотребнадзора при поддержке полиции проверяют общественный транспорт и торговые центры. Они ищут безмасочников и предпринимателей, нарушающих санитарные нормы.

В понедельник, 29 ноября, рейд состоится на территории одного из рынков Новосибирска. Об этом редакции Atas.info сообщили в мэрии. Проверяющие будут смотреть за соблюдением масочного режима, изучать наличие антисептиков и сертификатов о вакцинации против коронавируса у продавцов.

В рейде примет участие начальник управления потребительского рынка мэрии Наталья Чагина. Компанию ей составят подчиненные, работники районной администрации и сотрудники полиции.

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