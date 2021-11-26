На рынке Новосибирска пройдет рейд против нарушителей коронавирусных ограничений

В понедельник, 29 ноября, рейд состоится на территории одного из рынков Новосибирска. Об этом редакции Atas.info сообщили в мэрии. Проверяющие будут смотреть за соблюдением масочного режима, изучать наличие антисептиков и сертификатов о вакцинации против коронавируса у продавцов.