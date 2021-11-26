Противники обязательной вакцинации ворвались в здание вологодского Заксобрания

Как сообщает gradnews.ru, ряд жителей региона, выступающих против вакцинации, выступил с инициативой устроить переговоры с председателем вологодского ЗСО Андреем Луценко. Но вместо цивилизованных способов люди ворвались в здание государственного органа и устроили скандал на первом этаже. Одна из активисток в ответ на замечание со стороны сотрудника Росгвардии прыснула ему в лицо баллончиком «Дихлофоса». Ее задержали. При этом жительница Череповца оказывала сопротивление, что привело к травме руки. Еще одним задержанным оказался мужчина.