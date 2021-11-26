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Противники обязательной вакцинации ворвались в здание вологодского Заксобрания

26 ноября 2021, 11:58
Фото: pixabay.com
В фойе произошла потасовка, после которой задержали минимум двух участников протестной акции.

Противники обязательной вакцинации против коронавируса все сильнее заявляют о себе в России. Они переходят к активным и не всегда адекватным действиям, что приводит к задержаниям наиболее агрессивно настроенных из них. Накануне, 25 ноября, столкновение с так называемыми антиваксерами произошло прямо в здании Заксобрания Вологодской области.

Как сообщает gradnews.ru, ряд жителей региона, выступающих против вакцинации, выступил с инициативой устроить переговоры с председателем вологодского ЗСО Андреем Луценко. Но вместо цивилизованных способов люди ворвались в здание государственного органа и устроили скандал на первом этаже. Одна из активисток в ответ на замечание со стороны сотрудника Росгвардии прыснула ему в лицо баллончиком «Дихлофоса». Ее задержали. При этом жительница Череповца оказывала сопротивление, что привело к травме руки. Еще одним задержанным оказался мужчина.

Жители Вологодской области активно обсуждают произошедшее. Ролик с задержанием активистки разлетелся по социальным сетям.

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