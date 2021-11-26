Снегопад в Новосибирске 25 ноября спровоцировал пробки в 10 баллов

Снегопад вызвал на дорогах Новосибирска столпотворение из автомобилей. Пробки достигли максимальные 10 баллов.
25 ноября дороги мегаполиса засыпало снегом, участились ДТП, и город сковало пробками. По сообщению горожан, на правом берегу движение было практически полностью заблокировано.
Нельзя было проехать по Ипподромской, Кирова, Большевистской, Фабричной. На левобережье водители стояли на Петухова, Ватутина, Советском шоссе. На Ватутина движение осуществлялось по двум полосам из-за двух фур, которые застряли в сугробах.