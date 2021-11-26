Снегопад в Новосибирске 25 ноября спровоцировал пробки в 10 баллов

Нельзя было проехать по Ипподромской, Кирова, Большевистской, Фабричной. На левобережье водители стояли на Петухова, Ватутина, Советском шоссе. На Ватутина движение осуществлялось по двум полосам из-за двух фур, которые застряли в сугробах.