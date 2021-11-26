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В Новосибирске начали готовить к открытию каток у НОВАТа

26 ноября 2021, 09:52
Фото: Первый канал
В центр города привезли материалы для сборки теплых раздевалок и других помещений.

Сегодня, 26 ноября, в Новосибирске началась подготовка к открытию главного ледового катка города. У НОВАТа появились модули для сборки раздевалок и пункта проката коньков. Также здесь появятся помещения для медицинских работников и технического персонала.

Зальют каток в Театральном сквере сотрудники МАУ «Стадион». Но сначала объект подключат к электропитанию, подрядная организация поставит забор. А уже потом его начнут покрывать льдом. Открытие катка намечено на вторую половину декабря.

Площадь льда для катания составит около 2 000 квадратных метров. В пункте проката можно будет найти 200 пар коньков. Напомним, вчера в Новосибирске открыли первый каток. Он работает без QR-кодов в Нарымском сквере.

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