В Новосибирске начали готовить к открытию каток у НОВАТа

Сегодня, 26 ноября, в Новосибирске началась подготовка к открытию главного ледового катка города. У НОВАТа появились модули для сборки раздевалок и пункта проката коньков. Также здесь появятся помещения для медицинских работников и технического персонала.
Зальют каток в Театральном сквере сотрудники МАУ «Стадион». Но сначала объект подключат к электропитанию, подрядная организация поставит забор. А уже потом его начнут покрывать льдом. Открытие катка намечено на вторую половину декабря.
Площадь льда для катания составит около 2 000 квадратных метров. В пункте проката можно будет найти 200 пар коньков. Напомним, вчера в Новосибирске открыли первый каток. Он работает без QR-кодов в Нарымском сквере.