Пассажиры из Новосибирска сутки не могли вылететь в Дубай

Как рассказали недовольные пассажиры журналистам НГС, сначала их долго держали в самолете, где находилось много маленьких детей. Затем без объяснения причин вернули в терминал. Люди пытались дозвониться в офисы авиакомпании в Москве и ОАЭ, но не получили никакой информации. Только через 5 часов появилась представитель самой авиакомпании в Новосибирске, но и она не знала причины задержки рейса. Позднее выяснилось, пассажиров высадили из самолета из-за технической неисправности. Им предложили покинуть аэропорт и вернуться в него к 10 утра сегодня, 27 ноября.