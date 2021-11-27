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Пассажиры из Новосибирска сутки не могли вылететь в Дубай

27 ноября 2021, 09:13
Фото: pixabay.com
Авиакомпания замела самолет из-за технической неисправности. Люди жалуются, что им не предоставили даже воды.

Пассажиры авиакомпании Flydubai пожаловались на то, что в течение суток не могли вылететь из Новосибирска в Дубай. Их рейс начали откладывать еще накануне, 26 ноября.

Как рассказали недовольные пассажиры журналистам НГС, сначала их долго держали в самолете, где находилось много маленьких детей. Затем без объяснения причин вернули в терминал. Люди пытались дозвониться в офисы авиакомпании в Москве и ОАЭ, но не получили никакой информации. Только через 5 часов появилась представитель самой авиакомпании в Новосибирске, но и она не знала причины задержки рейса. Позднее выяснилось, пассажиров высадили из самолета из-за технической неисправности. Им предложили покинуть аэропорт и вернуться в него к 10 утра сегодня, 27 ноября.

Утром люди узнали, что им заменили самолет, а вылет намечен только на вечер. При этом в самой авиакомпании заявили, что борт вылетит в 15.00 по Новосибирскому времени. Но этого в назначенный час не произошло. Пассажирам предложили жаловаться на почту авиакомпании.

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