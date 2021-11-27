В Европе рассказали, в чем опасность нового штамма коронавируса. С предупреждением выступил Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний. По данным организации, новый штамм коронавируса имеет высокую степень риска. Он может оказаться более устойчив к существующим вакцинам. Также опасность нового штамма коронавируса в том, что он может быстрее распространяться.