В Европе рассказали, в чем опасность нового штамма коронавируса. С предупреждением выступил Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний. По данным организации, новый штамм коронавируса имеет высокую степень риска. Он может оказаться более устойчив к существующим вакцинам. Также опасность нового штамма коронавируса в том, что он может быстрее распространяться.
Эксперты ЕЦПКЗ дали ряд рекомендаций того, как избежать заражения новым штаммом. Для этого необходимо не ездить в те районы, где уже есть случаи заражения. Также рекомендуется увеличить охват тестированием и прослеживать контакты заболевших. Странам ЕС посоветовали изучить возможность введения для лиц 40 лет и старше бустерной дозы, сообщает Коммерсантъ.
Напомним, первый подтвержденный случай заражения новым штаммом коронавируса зафиксировали в Бельгии. Его нашли у человека, прибывшего из Египта 11 ноября. Теперь речь идет о том, что в Германии обнаружен предполагаемый случай заражения новым штаммом - у туриста, который вернулся из Южной Африки. Танзании.