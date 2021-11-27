ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила, что применяемые сейчас ПЦР-тесты способны выявить новый штамм коронавируса, получивший название Omicron. После обнаружения новых мутаций вируса организация провела чрезвычайное заседание консультативной группы по эволюции вирусов.
По итогам рассмотрения вопроса о новом штамме, специалисты пришли к мнению, что действующие тесты ПЦР могут выявлять обнаруженный новый штамм COVID-19. При этом ВОЗ отмечает, что новый африканский штамм может распространяться быстрее, но его можно выявить по выпадению S-гена при тестировании.
Ранее мир начали охватывать тревожные настроения из-за обнаружения в Африке нового штамма COVID-19. Британские ученые предупредили о его появлении в Ботсване. В новом штамме 32 мутации, многие из которых указывают на его высокую трансмиссивность. Также речь идет об устойчивости нового штамма к вакцинам против коронавируса.