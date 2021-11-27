ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм коронавируса

По итогам рассмотрения вопроса о новом штамме, специалисты пришли к мнению, что действующие тесты ПЦР могут выявлять обнаруженный новый штамм COVID-19. При этом ВОЗ отмечает, что новый африканский штамм может распространяться быстрее, но его можно выявить по выпадению S-гена при тестировании.