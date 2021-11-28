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Бизнес-центр «Кристалл» продают в Новосибирске за 750 млн руб

28 ноября 2021, 08:18
Фото: яндекс. Карты
Он располагается на Красном проспекте около метро «Гагаринская».

В Новосибирске выставлен на продажу бизнес-центр «Кристалл». Здание реализуется вместе с арендаторами. Объявление размещено на сайте Avito.

За объект хозяева просят 750 миллионов рублей. Он располагается на Красном проспекте около метро «Гагаринская».

В здании 6 этажей. Его площадь составляет 6171,5 кв. метров. Имеется подземная парковка на 35 автомобилей. Также есть земельный участок 0,16 га.

Сейчас в здании арендуют офисы оптический салон, медцентры, компьютерные фирмы, турагентство и еще ряд компаний. Как говорят продавцы, здание всегда загружено на 100 процентов.

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#Новости#Бизнес
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