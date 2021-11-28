Бизнес-центр «Кристалл» продают в Новосибирске за 750 млн руб

В Новосибирске выставлен на продажу бизнес-центр «Кристалл». Здание реализуется вместе с арендаторами. Объявление размещено на сайте Avito.
За объект хозяева просят 750 миллионов рублей. Он располагается на Красном проспекте около метро «Гагаринская».
В здании 6 этажей. Его площадь составляет 6171,5 кв. метров. Имеется подземная парковка на 35 автомобилей. Также есть земельный участок 0,16 га.
Сейчас в здании арендуют офисы оптический салон, медцентры, компьютерные фирмы, турагентство и еще ряд компаний. Как говорят продавцы, здание всегда загружено на 100 процентов.