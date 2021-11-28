Новосибирская участница шоу «Голос» рассказала о последних днях Градского

Принимавшая участие в шоу «Голос» сибирячка Елизавета Шарипова рассказала о последних днях Александра Градского. Наставник программы скончался сегодня ночью, 28 ноября.
Ранее артиста госпитализировали с инсультом. Все участники шоу надеялись, что Александру удастся выбраться из плохого состояния.
Студентка из Новосибирска рассказала, что верила в улучшение состояния певца. Она отметила, что с ним она была не совсем в хороших отношениях. Девушка все равно уважала Градского и прислушивалась к его мнению. Сейчас она шокирована плачевной новостью, пишет МК в Новосибирске.