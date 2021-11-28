Новосибирская участница шоу «Голос» рассказала о последних днях Градского

Студентка из Новосибирска рассказала, что верила в улучшение состояния певца. Она отметила, что с ним она была не совсем в хороших отношениях. Девушка все равно уважала Градского и прислушивалась к его мнению. Сейчас она шокирована плачевной новостью, пишет МК в Новосибирске.