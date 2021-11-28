В Новосибирске перенесут памятник Покрышкину

В Новосибирске заявили о планах перенести памятник маршалу Александру Покрышкину. Ориентировочно перенос состоится уже во втором квартале 2022 года, сообщили в мэрии Новосибирска.
Монумент стоит на площади Маркса на территории частника. Он и выразил желание убрать бюст со своей территории. При этом бизнесмен готов взять на себя все расходы по переносу.
Памятник планируют переместить на муниципальную территорию. Вероятнее всего монумент разместят на транспортном кольцо на пересечении улицы Ватутина и проспекта Маркса.