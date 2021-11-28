atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске перенесут памятник Покрышкину

28 ноября 2021, 08:10
Фото: Яндекс-Карты
Вероятнее всего монумент разместят на транспортном кольцо на пересечении улицы Ватутина и проспекта Маркса.

В Новосибирске заявили о планах перенести памятник маршалу Александру Покрышкину. Ориентировочно перенос состоится уже во втором квартале 2022 года, сообщили в мэрии Новосибирска.

Монумент стоит на площади Маркса на территории частника. Он и выразил желание убрать бюст со своей территории. При этом бизнесмен готов взять на себя все расходы по переносу.

Памятник планируют переместить на муниципальную территорию. Вероятнее всего монумент разместят на транспортном кольцо на пересечении улицы Ватутина и проспекта Маркса.

Материалы по теме
Памятник Змею Горынычу установили в центре НовосибирскаВ Новосибирске на продажу выставили памятник архитектурыТри здания Военного городка в Новосибирске стали памятниками культуры
#Новости#Город
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32