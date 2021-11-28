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В Новосибирске водитель выронил бочку с краской прямо на дорогу

28 ноября 2021, 03:37
Фото: АСТ-54
В итоге возмущенные люди опубликовали видео в соцсетях.

В Новосибирске водитель автомобиля на дороге уронил бочку с краской. Информация появилась в сообществе «АСТ-54».

Вечером, рядом с улицей Дуси Ковальчук и Плановой прохожие обнаружили белую краску на дороге. Она растеклась по всей проезжей части.

Пешеходы наступали в нее, предполагая, что это снег. В итоге возмущенные люди опубликовали видео в соцсетях.

В комментариях предположили, что теперь людям придется менять обувь, так как краска не отмоется. Но участники инцидента рассказали, что легко отмыли свою обувь. Возможно, это была не краска, а клей ПВА.

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#Новости#Общество#Видео
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