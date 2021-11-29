Из-за смертельной халатности в Новосибирской области осудят полицейского

В Новосибирской области из-за халатности будут судить полицейского. Информация поделились в telegram-канале Mash Siberia.
Майор пойдет под суд из-за того, что не принял заявление. Это произошло в 2020 году в Сузунском районе. Мужчина пришел в отделение полиции и заявил, что его ограбили и избили. Но его заявление просто не приняли.
В итоге сибиряк сам решил разобраться с обидчиком. Он взял с собой брата. Мужчины сильно избили злоумышленника и отправили в подвал. От серьезных травм он умер. Братьев арестовали и отправили в СИЗО.
Теперь полицейскому за бездействие грозит до 5 лет. Ему будет запрещено 3 года занимать любую должность в органах МВД. Материалы дела отправили в СК.