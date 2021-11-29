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Из-за смертельной халатности в Новосибирской области осудят полицейского

29 ноября 2021, 04:10
Фото: pixabay.com
Майор не принял заявление.

В Новосибирской области из-за халатности будут судить полицейского. Информация поделились в telegram-канале Mash Siberia.

Майор пойдет под суд из-за того, что не принял заявление. Это произошло в 2020 году в Сузунском районе. Мужчина пришел в отделение полиции и заявил, что его ограбили и избили. Но его заявление просто не приняли.

В итоге сибиряк сам решил разобраться с обидчиком. Он взял с собой брата. Мужчины сильно избили злоумышленника и отправили в подвал. От серьезных травм он умер. Братьев арестовали и отправили в СИЗО.

Теперь полицейскому за бездействие грозит до 5 лет. Ему будет запрещено 3 года занимать любую должность в органах МВД. Материалы дела отправили в СК.

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