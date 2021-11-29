Главную новогоднюю ель зажгли на площади Ленина в Новосибирске.
Монтаж новогоднего дерева длился два дня, с 26 ноября. В воскресенье вечером она уже была наряжена, рабочие даже включили гирлянду.
Свидетелем этого стал местный житель, который и опубликовал видео на своей странице.
Напомним, перед НОВАТом также заливают главный каток города, форма которого привлекла внимание россиян пару лет назад. Но ее не стали менять, и из года в год продолжается обсуждение необычного вида катка. Сквер также будет по-праздничному оформлен.