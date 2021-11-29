atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новогоднюю ель зажгли на площади Ленина в Новосибирске

29 ноября 2021, 05:18
Фото: Роман Абилдаев / Роман Абилдаев
Городские площадки наряжают к новому году.

Главную новогоднюю ель зажгли на площади Ленина в Новосибирске.

Монтаж новогоднего дерева длился два дня, с 26 ноября. В воскресенье вечером она уже была наряжена, рабочие даже включили гирлянду.

Свидетелем этого стал местный житель, который и опубликовал видео на своей странице.

Напомним, перед НОВАТом также заливают главный каток города, форма которого привлекла внимание россиян пару лет назад. Но ее не стали менять, и из года в год продолжается обсуждение необычного вида катка. Сквер также будет по-праздничному оформлен.

#Новости#Общество#Видео
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32