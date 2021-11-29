В Сибири 43-летний учитель балльных танцев несколько лет насиловал свою ученицу

В Сибири учителю танцев за изнасилование дали 15 лет колонии. Информация появилась в СУ СКР по региону.
Сам инцидент случился в городе Красноярск. 43-летний учитель бальных танцев три года насиловал свою ученицу. Он начал свою преступную деятельность в 2017 году, когда ребенку исполнилось 10 лет. Он продолжал преподавать у девочки индивидуальные занятия до 2020 года.
Мужчина совершил 44 насильственных эпизодов. Суд назначил ему 15 лет заключения в колонии строго режима. После освобождения ему запретили на 4 года заниматься работой с детьми.