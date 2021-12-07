Незаконный снегоотвал выявили в Дзержинском районе Новосибирска

Posted 7 декабря 2021, 09:50
Published 7 декабря 2021, 09:50
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Мэрия Новосибирска решает судьбу незаконного снегоотвала. Его обнаружили в ноябре, во время патрулирования в лесу около Гусинобродского полигона на улице Полякова. Нарушитель был оштрафован.
На этом история не закончилась. На объекте ведутся следственные действия. Мэрия Новосибирска контролирует ситуацию.
Чтобы тяжелая техника не заезжала в лес и не мусорила там, МКУ «Горзеленхоз» возвел барьер. Он не позволит нарушителям складировать снег.
А в Москве тоже идут следственные действия. Там задержан юноша, который планировал устроить стрельбу в московской школе. Об этом рассказывает Newia.