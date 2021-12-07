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Posted 7 декабря 2021, 02:19

Published 7 декабря 2021, 02:19

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В ГЭТ прокомментировали утечку тока в троллейбусах Новосибирска

7 декабря 2021, 02:19
СК начал проверку из-а инцидентов в троллейбусах.

Компания «Горэлектротранспорт» считает погоду причиной того, что пассажиров бьет током в троллейбусах Новосибирска.

И.о. директор ГЭТ Максим Келлер объяснил «Вести Новосибирск», что случаи единичны и фиксировались в троллейбусах в конце дня после отработки 6-8 часов. Специалисты предполагают, что удары током могут происходить из-за непогоды и выявленной неисправности. В слякоть снег налипает на провода, агрегаты троллейбуса. Но водитель ничего не может сделать, очистка производится в депо. Компания уже начала внутреннюю проверку.

Напомним, что за последние несколько дней в троллейбусах произошло несколько случаев, когда от удара током пострадали пассажиры, среди них есть и дети. В одном из транспортов была выявлена неисправность. Еще три троллейбуса стоят в депо из-за проверки.

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#Происшествия#Новости
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