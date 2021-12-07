В ГЭТ прокомментировали утечку тока в троллейбусах Новосибирска

И.о. директор ГЭТ Максим Келлер объяснил «Вести Новосибирск», что случаи единичны и фиксировались в троллейбусах в конце дня после отработки 6-8 часов. Специалисты предполагают, что удары током могут происходить из-за непогоды и выявленной неисправности. В слякоть снег налипает на провода, агрегаты троллейбуса. Но водитель ничего не может сделать, очистка производится в депо. Компания уже начала внутреннюю проверку.