В ГЭТ прокомментировали утечку тока в троллейбусах Новосибирска

Posted 7 декабря 2021, 02:19
Published 7 декабря 2021, 02:19
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Компания «Горэлектротранспорт» считает погоду причиной того, что пассажиров бьет током в троллейбусах Новосибирска.
И.о. директор ГЭТ Максим Келлер объяснил «Вести Новосибирск», что случаи единичны и фиксировались в троллейбусах в конце дня после отработки 6-8 часов. Специалисты предполагают, что удары током могут происходить из-за непогоды и выявленной неисправности. В слякоть снег налипает на провода, агрегаты троллейбуса. Но водитель ничего не может сделать, очистка производится в депо. Компания уже начала внутреннюю проверку.
Напомним, что за последние несколько дней в троллейбусах произошло несколько случаев, когда от удара током пострадали пассажиры, среди них есть и дети. В одном из транспортов была выявлена неисправность. Еще три троллейбуса стоят в депо из-за проверки.