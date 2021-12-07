В новосибирском Академгородке впервые зальют каток у ДМ «Юность»

Posted 7 декабря 2021, 03:08
Published 7 декабря 2021, 03:08
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В новосибирском Академгородке появится новый каток перед Дворцом молодежи «Юность». Площадь участка будет небольшая, но все желающие, особенно семьи с маленькими детьми, могут туда попасть.
Как рассказал начальник отдела по делам молодежи Михаил Халатов, ледовая арена будет располагаться на проспекте Строителей №21. Посетить каток можно только со своими коньками. Вход бесплатный.
Также вечером запустят фонари и гирлянды, что придаст красивый вид небольшому ледовому зрелищу.