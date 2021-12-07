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Posted 7 декабря 2021, 03:08

Published 7 декабря 2021, 03:08

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В новосибирском Академгородке впервые зальют каток у ДМ «Юность»

7 декабря 2021, 03:08
Войти можно бесплатно и со своими коньками.

В новосибирском Академгородке появится новый каток перед Дворцом молодежи «Юность». Площадь участка будет небольшая, но все желающие, особенно семьи с маленькими детьми, могут туда попасть.

Как рассказал начальник отдела по делам молодежи Михаил Халатов, ледовая арена будет располагаться на проспекте Строителей №21. Посетить каток можно только со своими коньками. Вход бесплатный.

Также вечером запустят фонари и гирлянды, что придаст красивый вид небольшому ледовому зрелищу.

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#Спорт
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