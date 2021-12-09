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Posted 9 декабря 2021, 04:24

Published 9 декабря 2021, 04:24

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске мать-одиночка продала квартиру и отдала деньги альфонсу

9 декабря 2021, 04:24
Теперь невеста обратилась в полицию.

В Новосибирске альфонс обманул мать-одиночку и забрал миллион. 25-летняя девушка познакомилась на сайте знакомств с мужчиной.

У нее двое детей, которых она воспитывает одна. Сибирячка влюбилась в 31-летнего мужчину. Через месяц он предложил съехаться и построить общий дом. Для этого девушка продала свою квартиру и переехала в студию.

Миллион рублей с продажи жилища она отдала своему возлюбленному. Затем тот внезапно исчез. Девушка запаниковала и начала искать следы в социальных сетях. И тут она обнаружила жену мужчины и сына. Она написала супруге, а та заявила, что это не первый случай, когда ее супруг обманывает таких девушек.

Теперь невеста обратилась в полицию. Идет проверка данного инцидента.

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#Общество
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