В Новосибирске мать-одиночка продала квартиру и отдала деньги альфонсу

Миллион рублей с продажи жилища она отдала своему возлюбленному. Затем тот внезапно исчез. Девушка запаниковала и начала искать следы в социальных сетях. И тут она обнаружила жену мужчины и сына. Она написала супруге, а та заявила, что это не первый случай, когда ее супруг обманывает таких девушек.