В Новосибирске у матери забрали младенца за попрошайничество в интернете

Posted 10 декабря 2021, 08:12
Published 10 декабря 2021, 08:12
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Новосибирске у матери забрали ребенка за попрошайничество. Организована прокурорская проверка.
Инцидент случился в Коченевском районе. Мама ребенка попрошайничала в семейных чатах. Она просила неравнодушных скинуть ей деньги на питание для ребенка. Заподозрили неладное только после того, как женщине хотели отправить банки с детским питанием. Мать начала отнекиваться и говорить, что "пришлите лучше деньгами, а я закажу в еду в интернете"
В сети появилась информация, что после этого младенца у матери изъяли. В прокуратуре данный факт опровергли. Они подчеркнули, что родители добровольно отдали ребенка на 2 месяцам в «РСДР» из-за финансовой ситуации. Сейчас идет проверка прокуратуры на соблюдение прав ребенка.