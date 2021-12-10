В Новосибирске у матери забрали младенца за попрошайничество в интернете

Инцидент случился в Коченевском районе. Мама ребенка попрошайничала в семейных чатах. Она просила неравнодушных скинуть ей деньги на питание для ребенка. Заподозрили неладное только после того, как женщине хотели отправить банки с детским питанием. Мать начала отнекиваться и говорить, что "пришлите лучше деньгами, а я закажу в еду в интернете"