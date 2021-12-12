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Posted 12 декабря 2021, 04:57

Published 12 декабря 2021, 04:57

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

В Калининском районе Новосибирска водитель чуть не сбил ребенка на переходе

12 декабря 2021, 04:57
Автомобилист не поинтересовался у мальчика, как он себя чувствует и просто уехал.

В Новосибирске водитель чуть не сбил ребенка на переходе. Информацией поделились очевидцы в сообществе «АСТ-54».

По словам свидетелей, на улице Мясникова у дома №30 произошла авария. Водитель седана начал ее объезжать и чуть не сбил маленького ребенка. Автомобилист даже не вышел из машины и поехал дальше.

В сети опубликовали видео происшествия. На кадрах видно, как машина едет и затрагивает ребенка, который отскакивает и уходит с этого места. Многие комментаторы возмущены тем, что водитель даже не спросил о состоянии ребенка и просто уехал. Некоторые обвинили мальчика в невнимательности.

Также очевидцы рассказали, что ребенка не заметили на переходе, потому что там была авария, а мальчик просто выскочил. Жители района уже долгое время просят установить на этом участке светофор, потому что такие случае происходят не впервые.

#Транспорт#Видео
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