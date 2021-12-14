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Posted 14 декабря 2021, 08:02

Published 14 декабря 2021, 08:02

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В центре Новосибирска произошло тройное ДТП, где водитель разбил голову

14 декабря 2021, 08:02
Столкнулись несколько автомобилей.

В центре Новосибирска произошло ДТП с тремя автомобилями. Информацией поделились очевидцы в сообществе «АСТ-54».

Авария произошла днем, 14 декабря. На пересечении Красного проспекта и улицы Советской столкнулись несколько машин.

В сети опубликовали видео происшествия. На кадрах видно, как стоят автомобили: универсал Toyota Probox, седан KIA Rio и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Также заметно, как один водитель держит голову. Предполагается, что он ударился во время ДТП.

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