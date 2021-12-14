В центре Новосибирска произошло тройное ДТП, где водитель разбил голову

Posted 14 декабря 2021, 08:02
Published 14 декабря 2021, 08:02
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В центре Новосибирска произошло ДТП с тремя автомобилями. Информацией поделились очевидцы в сообществе «АСТ-54».
Авария произошла днем, 14 декабря. На пересечении Красного проспекта и улицы Советской столкнулись несколько машин.
В сети опубликовали видео происшествия. На кадрах видно, как стоят автомобили: универсал Toyota Probox, седан KIA Rio и внедорожник Toyota Land Cruiser.
Также заметно, как один водитель держит голову. Предполагается, что он ударился во время ДТП.