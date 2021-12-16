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Posted 16 декабря 2021, 05:19

Published 16 декабря 2021, 05:19

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

В Бердске 24-летний парень представился сотрудником ЖКХ и украл у женщины 47 тысяч

16 декабря 2021, 05:19
Новосибирец воспользовался мобильным банком.

В Бердске 24-летний парень представился сотрудником ЖКХ и украл у женщины деньги. Об этом рассказали в ГУ МВД.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она заявила, что молодой человек представился работником ЖКХ и зашел в ее квартиру. Он убедил женщину, что нужно проверить электроприборы.

В один момент хозяйка отвлеклась. За это время злоумышленник перевел себе деньги через мобильный банк с телефона сибирячки. Общая сумма ущерба составила 47 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Они выяснили, что якобы представителем ЖКХ был 24-летний парень, который проживал в Октябрьском районе Новосибирска. Сейчас сибиряк арестован. На него возбуждено дело из-за кражи.

#Криминал
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