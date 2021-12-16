В Бердске 24-летний парень представился сотрудником ЖКХ и украл у женщины 47 тысяч

Posted 16 декабря 2021, 05:19
Published 16 декабря 2021, 05:19
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
В Бердске 24-летний парень представился сотрудником ЖКХ и украл у женщины деньги. Об этом рассказали в ГУ МВД.
Пострадавшая обратилась в полицию. Она заявила, что молодой человек представился работником ЖКХ и зашел в ее квартиру. Он убедил женщину, что нужно проверить электроприборы.
В один момент хозяйка отвлеклась. За это время злоумышленник перевел себе деньги через мобильный банк с телефона сибирячки. Общая сумма ущерба составила 47 тысяч рублей.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Они выяснили, что якобы представителем ЖКХ был 24-летний парень, который проживал в Октябрьском районе Новосибирска. Сейчас сибиряк арестован. На него возбуждено дело из-за кражи.