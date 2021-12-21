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Posted 21 декабря 2021, 03:20

Published 21 декабря 2021, 03:20

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

В Новосибирске 21 декабря очистят от снега 8 районов

21 декабря 2021, 03:20
Водителей просят не оставлять свою машину на названных улицах.

В Новосибирске очистят от снега 8 районов города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Расчисткой улиц займутся сегодня, 21 декабря. Работы будут проводить как в дневное, так и в ночное время.

Снегоуборочная техника выйдет сразу в нескольких районов:

- Дзержинский район — очистят улицу Кошурникова;

- Калининский район — уберут снег с улицы Тюленина;

- Кировский район — на улице Ватутина, Бугринском мосту;

- в Ленинском районе — на улице Станиславского;

- Октябрьский район — улицу Бориса Богаткова;

- Первомайский район — улицу Героев Революции;

- в Советском районе — очистят улицу Абаканскую и проспект Строителей;

- Центральный округ — уберут с нег с Красного проспекта, а также улиц Ипподромской и Дуси Ковальчук.

Водителей просят не оставлять свою машину на названных улицах. Это необходимо для того, чтобы техника качественно выполнила свою работу и не объезжала участки.

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#Город
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