В Новосибирске 21 декабря очистят от снега 8 районов

Posted 21 декабря 2021, 03:20
Published 21 декабря 2021, 03:20
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
В Новосибирске очистят от снега 8 районов города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Расчисткой улиц займутся сегодня, 21 декабря. Работы будут проводить как в дневное, так и в ночное время.
Снегоуборочная техника выйдет сразу в нескольких районов:
- Дзержинский район — очистят улицу Кошурникова;
- Калининский район — уберут снег с улицы Тюленина;
- Кировский район — на улице Ватутина, Бугринском мосту;
- в Ленинском районе — на улице Станиславского;
- Октябрьский район — улицу Бориса Богаткова;
- Первомайский район — улицу Героев Революции;
- в Советском районе — очистят улицу Абаканскую и проспект Строителей;
- Центральный округ — уберут с нег с Красного проспекта, а также улиц Ипподромской и Дуси Ковальчук.
Водителей просят не оставлять свою машину на названных улицах. Это необходимо для того, чтобы техника качественно выполнила свою работу и не объезжала участки.