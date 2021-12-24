В Новосибирске двое подростков угнали автомобиль Toyota и сдали на металлолом

Posted 24 декабря 2021, 03:53
Published 24 декабря 2021, 03:53
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
В Новосибирске двое подростков украли автомобиль Toyota и сдали на металлолом. Об этом сообщили в ГУ МВД.
Инцидент произошел на улице 1-й переулок Мира. Неизвестные угнали автомобиль и скрылись. Ущерб составил 90 тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, к угону причастны двое подростков. Похищенную машину они отдали на металл. Теперь несовершеннолетних новосибирцев обвиняют в краже. На них возбудили уголовное дело. Идет расследование на причастность к аналогичным преступлениям.