В Новосибирске двое подростков угнали автомобиль Toyota и сдали на металлолом

Как выяснили полицейские, к угону причастны двое подростков. Похищенную машину они отдали на металл. Теперь несовершеннолетних новосибирцев обвиняют в краже. На них возбудили уголовное дело. Идет расследование на причастность к аналогичным преступлениям.