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Posted 24 декабря 2021, 03:53

Published 24 декабря 2021, 03:53

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

В Новосибирске двое подростков угнали автомобиль Toyota и сдали на металлолом

24 декабря 2021, 03:53
На молодых людей завели дело по уголовной статье.

В Новосибирске двое подростков украли автомобиль Toyota и сдали на металлолом. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Инцидент произошел на улице 1-й переулок Мира. Неизвестные угнали автомобиль и скрылись. Ущерб составил 90 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, к угону причастны двое подростков. Похищенную машину они отдали на металл. Теперь несовершеннолетних новосибирцев обвиняют в краже. На них возбудили уголовное дело. Идет расследование на причастность к аналогичным преступлениям.

#Криминал
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