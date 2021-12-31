В Новосибирске уточнили график работы пунктов вакцинации на новогодних каникулах

Posted 31 декабря 2021, 07:10
Published 31 декабря 2021, 07:10
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
В Новосибирске мэрия обнародовала график работы центров вакцинации от коронавируса. Привиться будет невозможно 31 декабря и 1 января. 2 января пункты откроются 2 января в 9.00. Закроются в 15.00.
Пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах будут работать по индивидуальному графику. В основном они откроются 3 или 4 января.
В режиме экстренного приема будут работать стоматологи. С острой зубной болью примут в Клинической стоматологической поликлинике № 3 на улице Петухова, 20 и в Новосибирской областной стоматологической поликлинике на ул. Театральная, 46.
Травмпункты будут работать круглосуточно. Также без перерывов на Новый год будет работать и скорая помощь.