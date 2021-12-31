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Posted 31 декабря 2021, 07:10

Published 31 декабря 2021, 07:10

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

В Новосибирске уточнили график работы пунктов вакцинации на новогодних каникулах

В Новосибирске уточнили график работы пунктов вакцинации на новогодних каникулах

31 декабря 2021, 07:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Травмпункты будут работать круглосуточно.

В Новосибирске мэрия обнародовала график работы центров вакцинации от коронавируса. Привиться будет невозможно 31 декабря и 1 января. 2 января пункты откроются 2 января в 9.00. Закроются в 15.00.

Пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах будут работать по индивидуальному графику. В основном они откроются 3 или 4 января.

В режиме экстренного приема будут работать стоматологи. С острой зубной болью примут в Клинической стоматологической поликлинике № 3 на улице Петухова, 20 и в Новосибирской областной стоматологической поликлинике на ул. Театральная, 46.

Травмпункты будут работать круглосуточно. Также без перерывов на Новый год будет работать и скорая помощь.

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#Город
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