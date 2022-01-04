Дальнобойщики помогли женщине с ребенком, автомобиль которых сломался у Новосибирска

Posted 4 января 2022, 14:42
Published 4 января 2022, 14:42
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Сегодня, 4 января, жительница Новосибирской области выразила в сообществе АСТ-54 благодарность дальнобойщикам, которые помогли ей на трассе накануне. Женщина рассказала, что ехала в понедельник с ребенком по Омской трассе в сторону Новосибирска, когда ее автомобиль Honda Jazz заглох.
Поломка произошла за Чулымом. У Хонды вышел из строя генератор. Но помощь замерзающим людям пришли дальнобойщики.
Водители нашли ГАЗель, которая взяла на буксир Хонду. Автомобиль дотянули до мотеля, где женщина и ее ребенок остались дожидаться эвакуатор.