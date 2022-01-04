Дальнобойщики помогли женщине с ребенком, автомобиль которых сломался у Новосибирска

Сегодня, 4 января, жительница Новосибирской области выразила в сообществе АСТ-54 благодарность дальнобойщикам, которые помогли ей на трассе накануне. Женщина рассказала, что ехала в понедельник с ребенком по Омской трассе в сторону Новосибирска, когда ее автомобиль Honda Jazz заглох.