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Posted 4 января 2022, 14:42

Published 4 января 2022, 14:42

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

Дальнобойщики помогли женщине с ребенком, автомобиль которых сломался у Новосибирска

4 января 2022, 14:42
Ее Хонду отбуксировали до мотеля, куда уже прибыл эвакуатор.

Сегодня, 4 января, жительница Новосибирской области выразила в сообществе АСТ-54 благодарность дальнобойщикам, которые помогли ей на трассе накануне. Женщина рассказала, что ехала в понедельник с ребенком по Омской трассе в сторону Новосибирска, когда ее автомобиль Honda Jazz заглох.

Поломка произошла за Чулымом. У Хонды вышел из строя генератор. Но помощь замерзающим людям пришли дальнобойщики.

Водители нашли ГАЗель, которая взяла на буксир Хонду. Автомобиль дотянули до мотеля, где женщина и ее ребенок остались дожидаться эвакуатор.

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