В Новосибирской области 25% коек для больных COVID-19 оказались свободны

В Краснообстке коронавирусный госпиталь открыли в ноябре 2021 года. Он рассчитан на 250 заболевших и принимает пациентов круглосуточно. Главврач рассказал, что в декабре поступало 24 человека в день, а теперь - 14. Среди пациентов много тех, кому больше 60 лет.