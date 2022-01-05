В Новосибирской области 25% коек для больных COVID-19 оказались свободны

Posted 5 января 2022, 09:47
Published 5 января 2022, 09:47
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
В Новосибирской области 20–25% коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, остаются свободными. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова в ходе визита в инфекционный госпиталь в Краснообске 4 января.
Чиновница заявила о снижении числа пациентов коронавирусных больниц в области. И такая тенденция наблюдается ежедневно. По словам Аксеновой, которые приводит НГС, отмечается снижение не только числа пациентов в больницах, но и обращений в поликлиники.
В Краснообстке коронавирусный госпиталь открыли в ноябре 2021 года. Он рассчитан на 250 заболевших и принимает пациентов круглосуточно. Главврач рассказал, что в декабре поступало 24 человека в день, а теперь - 14. Среди пациентов много тех, кому больше 60 лет.