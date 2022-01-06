Posted 6 января 2022,, 07:22
Published 6 января 2022,, 07:22
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Портрет «черного барона» Унгерна в Новосибирске закрасили вандалы. Изображение нарисовали 4 января на улице Фабричной у дома №10.
Цветной портрет Романа фон Унгерн-Штернберга изобразили неизвестные накануне. Белогвардейского офицера расстреляли в Ново-Николаевске век назад. Его называют создателем Монгольского государства. Появление данной картины на стене здания в промзоне вызвало общественные споры.
Сегодня, 6 января неизвестные этот портрет закрасили. Рядом оставили подпись — «Шмыга, бойся: Унгерн — не последний убитый барон!». Что именно означает данная фраза остается загадкой.
В комментариях люди высказались: «Одни вандалы нарисовали, другие закрасили», написали сибиряки.