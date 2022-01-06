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Posted 6 января 2022,, 07:22

Published 6 января 2022,, 07:22

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Портрет «черного барона» Унгерна в Новосибирске закрасили вандалы

6 января 2022, 07:22
Изображение появилось также быстро, как и исчезло.

Портрет «черного барона» Унгерна в Новосибирске закрасили вандалы. Изображение нарисовали 4 января на улице Фабричной у дома №10.

Цветной портрет Романа фон Унгерн-Штернберга изобразили неизвестные накануне. Белогвардейского офицера расстреляли в Ново-Николаевске век назад. Его называют создателем Монгольского государства. Появление данной картины на стене здания в промзоне вызвало общественные споры.

Сегодня, 6 января неизвестные этот портрет закрасили. Рядом оставили подпись — «Шмыга, бойся: Унгерн — не последний убитый барон!». Что именно означает данная фраза остается загадкой.

В комментариях люди высказались: «Одни вандалы нарисовали, другие закрасили», написали сибиряки.

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#Культура#Новости#Эмилия Губарева
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