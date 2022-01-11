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Posted 11 января 2022, 14:44

Published 11 января 2022, 14:44

Modified 17 сентября 2022, 06:58

Updated 17 сентября 2022, 06:58

Передали в суд дело о злоупотреблениях при строительстве ЖК «Рихард» в Новосибирске

Передали в суд дело о злоупотреблениях при строительстве ЖК «Рихард» в Новосибирске

11 января 2022, 14:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Ущерб оценили в сумму более 1 млрд рублей.

В Новосибирске дошло до суда суд дело о злоупотреблении при строительстве ЖК «Рихард» на улице Зорге. Осудят владельца ООО «НСК Девелопмент» Игоря Кузнецова.

Как удалось установить следствию, Кузнецов предоставлял возмездные займы от себя лично и других подконтрольных ему компаний. Застройщик должен был оплатить эти кредиты с процентами.

Таким образом ООО «НСК Девелопмент» оказалось не способно исполнить взятые на себя обязательства перед 390 дольщиками из 4 домов. Это привело к банкротству предприятия.

Ущерб оценили в сумму более 1 млрд рублей. Дело будет рассмотрено в Центральном районном суде Новосибирска.

А в регионах России продолжается волна отравлений суррогатным алкоголем. Очередной случай произошел в Бурятии, сообщает издание Newia. В ХМАО задержаны трое подозреваемых по делу о суррогатном алкоголе, пишет Muksun.fm. А в Ярославле водитель-наркоман устроил смертельное ДТП. Такую информацию распространяет gradnews.ru.

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