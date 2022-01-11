Передали в суд дело о злоупотреблениях при строительстве ЖК «Рихард» в Новосибирске

Posted 11 января 2022, 14:44
Published 11 января 2022, 14:44
Modified 17 сентября 2022, 06:58
Updated 17 сентября 2022, 06:58
В Новосибирске дошло до суда суд дело о злоупотреблении при строительстве ЖК «Рихард» на улице Зорге. Осудят владельца ООО «НСК Девелопмент» Игоря Кузнецова.
Как удалось установить следствию, Кузнецов предоставлял возмездные займы от себя лично и других подконтрольных ему компаний. Застройщик должен был оплатить эти кредиты с процентами.
Таким образом ООО «НСК Девелопмент» оказалось не способно исполнить взятые на себя обязательства перед 390 дольщиками из 4 домов. Это привело к банкротству предприятия.
Ущерб оценили в сумму более 1 млрд рублей. Дело будет рассмотрено в Центральном районном суде Новосибирска.
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