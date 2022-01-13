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Новосибирск в четверг вечером заволокло едким смогом

13 января 15:22
Фото: АСТ-54
Уровень загрязнения воздуха оценивается в 7 баллов. В такой ситуации не рекомендуют без лишней необходимости выходить на улицу.

Сегодня, 13 января, Новосибирск заволокло едким смогом. Жители города ощущают противный запах, а видимость снизилась почти во всех районах.

Сервис CityAir на данный момент оценивает уровень загрязнения воздуха в Новосибирске в 7 баллов. Он дает рекомендацию, если есть возможность, лучше не выходить на улицу и закрыть окна. В сообществе АСТ-54 опубликовали видеоролик, на котором смог заметен на уровне первых этажей многоквартирных домов. У этого явления много причин. Одна из них - почти полное отсутствие ветра при активной работе промышленных предприятий, ТЭЦ и печей в частном секторе.

В настоящее время скорость ветра в Новосибирске составляет только 1 метр в секунду. Температура воздуха -25 градусов.

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