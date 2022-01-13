Новосибирск в четверг вечером заволокло едким смогом

Сервис CityAir на данный момент оценивает уровень загрязнения воздуха в Новосибирске в 7 баллов. Он дает рекомендацию, если есть возможность, лучше не выходить на улицу и закрыть окна. В сообществе АСТ-54 опубликовали видеоролик, на котором смог заметен на уровне первых этажей многоквартирных домов. У этого явления много причин. Одна из них - почти полное отсутствие ветра при активной работе промышленных предприятий, ТЭЦ и печей в частном секторе.