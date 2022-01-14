Новосибирские полицейские поймали мужчину, который совершил 18 офисных краж. По сообщению МВД, подозреваемый заходил в офисы и крал первые попавшиеся ценные вещи.
К примеру, 3 декабря 2021 года мужчина проник в подсобное помещение кофейни на Красном проспекте и украл телефон за 55 тысяч рублей. Также 10 декабря на улице Фрунзе злоумышленник зашел в офис и украл фотоаппарат за 100 тысяч рублей. Из служебного кабинета ресторана 25 декабря вор похитил сумку с телефоном и деньгами (ущерб обошелся в 45 тысяч рублей).
В итоге правоохранители вычислили личность преступника. Им оказался 43-летний мужчина. Он причастен к 18 офисным кражам. Новосибирец находится под стражей.