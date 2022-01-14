atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирские полицейские поймали мужчину, который совершил 18 офисных краж

14 января 06:58
Фото: pixabay.com
Подозреваемый крал дорогостоящие вещи.

Новосибирские полицейские поймали мужчину, который совершил 18 офисных краж. По сообщению МВД, подозреваемый заходил в офисы и крал первые попавшиеся ценные вещи.

К примеру, 3 декабря 2021 года мужчина проник в подсобное помещение кофейни на Красном проспекте и украл телефон за 55 тысяч рублей. Также 10 декабря на улице Фрунзе злоумышленник зашел в офис и украл фотоаппарат за 100 тысяч рублей. Из служебного кабинета ресторана 25 декабря вор похитил сумку с телефоном и деньгами (ущерб обошелся в 45 тысяч рублей).

В итоге правоохранители вычислили личность преступника. Им оказался 43-летний мужчина. Он причастен к 18 офисным кражам. Новосибирец находится под стражей.

Материалы по теме
В Новосибирской области подростка по-новогоднему поздравили за кражуВ Новосибирске сняли на видео кражу автомобильных инструментов во дворе домаВ Новосибирске мужчине с пистолетом дали 1,5 года колонии за кражу бутылки пива
#Новости#Криминал
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32