Новосибирские полицейские поймали мужчину, который совершил 18 офисных краж

К примеру, 3 декабря 2021 года мужчина проник в подсобное помещение кофейни на Красном проспекте и украл телефон за 55 тысяч рублей. Также 10 декабря на улице Фрунзе злоумышленник зашел в офис и украл фотоаппарат за 100 тысяч рублей. Из служебного кабинета ресторана 25 декабря вор похитил сумку с телефоном и деньгами (ущерб обошелся в 45 тысяч рублей).