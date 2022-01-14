Новосибирцев предупредили об опасности схода снега с крыш домов из-за оттепели

Такая погода может привести к сходу вниз накопившегося на крышах снега. Поэтому в мэрии потребовали от руководителей организаций провести очистку кровель зданий и многоквартирных домов. Также от них потребовали выставить ограждения в наиболее опасных участках и проинформировать владельцев помещений о необходимости очистить самовольно установленные крыши и козырьки балконов.