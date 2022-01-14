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Новосибирцев предупредили об опасности схода снега с крыш домов из-за оттепели

14 января 13:56
Фото: pixabay.com
От руководителей организаций потребовали очистить крыши и выставить внизу ограждения.

В Новосибирске с 15 по 17 января прогнозируется существенное повышение температуры до 0°С. Об этом редакцию Atas.info предупредили в мэрии. Во время оттепели, 16 января, ночью возможен снег и метель при скорости ветра до 17 м/с, а днем 16 и 17 января возможен мокрый снег.

Такая погода может привести к сходу вниз накопившегося на крышах снега. Поэтому в мэрии потребовали от руководителей организаций провести очистку кровель зданий и многоквартирных домов. Также от них потребовали выставить ограждения в наиболее опасных участках и проинформировать владельцев помещений о необходимости очистить самовольно установленные крыши и козырьки балконов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций новосибирцы могут обратиться за помощью по телефону. Для этого можно позвонить по номерам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

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